Вижте всички резултати и голмайстори от осми кръг в Първа лига

Резултати от 8-и кръг в Първа лига за сезон 2025/26:
© FB: PFC Cherno more
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:0
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 44, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия 3:1
голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1
голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4
Локомотив (София) - Левски 1:2
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0
голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5
ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1
голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,
2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85
Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72