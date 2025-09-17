Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (3)
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група за Купа "Дейвис"
Автор: Лъчезар Тодоров 11:58Коментари (0)44
© bgtennis.bg
България разбра евентуалните си съперници за мача си през февруари следващата година от Световна група за Купа "Дейвис".

Нашите момчета спечелиха срещу Финландия с 3:2 победи през уикенда и се изкачиха с две места до рекордното 34-о място в обновената ранглиста за Купа "Дейвис". Така за първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в света в турнира за Купа "Дейвис", който има статут на Световно първенство.

Потенциалните съперници на България за мача на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г. са отборите на Австралия (№2 в ранглистата), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15). Също така сред потенциалните противници на България ще бъдат шест от осемте финалиста в тазгодишното издание турнира. Финалите ще се проведат през ноември от 18 до 23 ноември в Болоня (Италия). Във финалите ще вземат участие отборите на Италия (№1), Германия (№3), Франция (№6), Аржентина (№8), Чехия (№8), Испания (№10), Белгия (№11) и Австрия (№12).

Кои шест отбора от финалите ще бъдат евентуални съперници на България ще стане ясно след изиграването на полуфиналите на 22 ноември. Жребият пък ще бъде изтеглен в деня на финалната среща на 23 ноември.

България ще бъде домакин, ако се падне срещу отборите на Италия и Сърбия, Белгия и Франция и ще гостува срещу Великобритания, Германия, Австрия, Испания.

Жребият ще определи домакина, ако България се падне срещу тимовете на Канада, САЩ и Австралия, Нидерландия, Хърватия, Аржентина и Чехия, съобщават от родната федерация.
Още по темата: общо новини по темата: 110
14.09.2025
10.09.2025
07.09.2025
07.09.2025
07.09.2025
06.09.2025
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бленджини: Трябва да останем фокусирани
 България прегази Чили за трети успех във Филипините
 Ливърпул започва похода си в Шампионска лига навръх рождения ден на Арне Слот
 Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
 Мира Цолова пред "Фокус": Формула 2 е голяма стъпка за малка страна като България
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: