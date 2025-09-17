Новини
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (3)
Изключителна Юлияна Янева на финал на Световното по борба
Автор: Георги Куситасев 19:03Коментари (0)36
© БФ Борба
Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство по борба за жени, след като записа 4 впечатляващи победи до момента на шампионата в Загреб, Хърватия.

На старта българката тушира рускинята Ханум Велиева, състезаваща се под флага на UWW, при 68-килограмовите. 

След това се наложи над петата от олимпийските игри Сол Гум Парк (Северна Корея) със 7:6, на четвъртфиналите преодоля с 8:4 и Катерина Зеленик (Румъния), втора в света и двукратна европейска вицешампионка.

На полуфиналите българката се справи с Джиа Лонг (Китай), №1 в света от 2024-а, като фиксира 6:1. 

Така за титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

Досега най-доброто класиране на Юлияна от световно първенство при жените бе петото място от 2019-а. При девойките има сребърен медал от 2017-а.  

Другата ни представителка днес Биляна Дудова ще продължи на репешажите в четвъртък, след като севернокорейката Ок Джу Ким, от която загуби на старта при 62-килограмовите, стигна финал.

Биляна се нуждае от две победи, за да се бори за бронза. Първата й противничка ще бъде италианката Аурора Кампаня, втора в Европа през 2019-а. При успех ще спори с индийката Манша, пета на световното през 2025-а. 

А при нова победа за бронза я очаква рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW.  Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 г.

Репешажите започват в четвъртък от 11,30 ч. Финалите са от 19 ч. И може да ги следите на живо по БНТ 3.
