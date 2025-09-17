Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол Автор: Бойко Серафимов 21:02 Коментари (0) 70 © ФОКУС Борислав Александров, вицепрезидент на Европейската федерация по минифутбол, в специално интервю за съвместната рубрика на Радио "Фокус“ и Български спортен тотализатор











Разкажете ни какви събития предстоят у нас от 17 до 28 септември по отношение на минифутбола?



Първото събитие е Европейска шампионска лига по минифутбол, в две категории – мъже, където ще вземат участие 32 отбора от цяла Европа, както и 6 отбора в категория жени. След което идва ред и на Еврокупата, от 24 до 28 септември, където отново имаме 32 отбора в категория мъже, както и категория ветерани с 12 отбора. Общо 82 тима по минифутбол от цяла Европа. Турнирите ще се проведат на Национална футболна база в Бояна. Входът е свободен, имаме страхотни условия за всички, които имат желание да дойдат, да подкрепят и да погледат минифутбол. Освен безплатния вход, ще направим томболи и игри със зрителите, ще имаме интересни гости, известни лица от футбола. Призовавам всеки, който има желание и възможност да посети база "Бояна“ и да наблюдава мачове от европейските турнири.



Какъв е регламентът в отделните две състезания?



Класически формат с 32 отбора, групова фаза – 8 групи по 4 тима, след което първите два отиват на елиминация.



За тези наши слушатели и читатели, които не са наясно, бихте ли разказали какво представлява минифутболът – правила, особености, специфики?



Да, минифутболът е умален вариант на големия футбол. Основната специфика е, че се играе на изкуствена трева. Има различни формати, започвайки от футбол 5, 6, 7. Най-разпространеният е този класически формат, който ние играем и в България и е основен и за Европейска федерация, футбол 6, което е 5 плюс 1. Но провеждаме състезания и в другите модалности, но най-масовата част е 5 плюс 1.



Каква е разликата между минифутбола и футзала, не само като бройка състезатели, а и като специфики на самата игра?



Основната разлика е самото покритие, на което се играе. Минифутболът е на изкуствена трева, футзалът се играе в зала. Там самата топка е с размер 4, по-малка, и не отскача толкова много, докато минифутболът се играе с класическата футболна топка. И двата спорта са доста динамични, приятни за гледане, с много положения, буквално всяка половин минута нещата могат да се променят, което ги прави атрактивни, но имат и по-малка продължителност на полувремената. В минифутбола те са 2 по 25 минути за националните отбори или 2 по 20 за клубните състезания.



Смятате ли, че подобни мащабни събития, като това, което предстои в рамките на 12 дни, биха били възможни без подкрепата на големи организации като Българския спортен тотализатор?



Със сигурност не. Тук е мястото и момента да благодаря на Българския спортен тотализатор, които ни подкрепят в тази инициатива, също така и на другите наши партньори, Български футболен съюз – за перфектните условия, които ни предоставят на база "Бояна“. Всъщност ние големият изкуствен терен сме го приспособили за 2 малки терена за минифутбол с трибуни и с всички необходими допълнителни неща, за да могат гостите и зрителите, които дойдат, да се чувстват комфортно.



Имате ли идеи вашето сътрудничество между държавното тото и минифутбола да продължи и занапред, при нови събития от календара?



Да, бихме се радвали. Това е първо събитие, което правим съвместно. Надяваме се да бъде успешно. То е доста мащабно. Но като цяло нашата дейност е целогодишна и освен европейски състезания, имаме много на брой български състезания с голям брой отбори и доста голяма аудитория. Силно се надявам, след успешното европейско представяне, да продължим това партньорство и на местна почва. Столична община също откликна и се включи като един от партньорите в мероприятието. Хубавата новина е, че от столичните училища, които са в близките райони, ще се включат дечица като зрители, осигурили сме транспорт за тях, и те ще дойдат, за да наблюдават мачовете от първенствата, така че да се вдъхновят още от малки по този много динамичен и привлекателен спорт.



Смятате ли, че минифутболът е шанс за всички играчи, които не са успели да се превърнат в професионални футболисти?



Със сигурност, да. Те са една част от хората, които играят минифутбол, някога във времето са играли голям футбол, но поради една и друга причина не са стигнали до най-високото професионално ниво. Хора, на които тръпката от играта е останала, емоцията е останала и минифутболът е една перфектна възможност за тях. Но най-важното в случая е, че минифутболът е достъпен за всички, тъй като няма никакви ограничения, има различни възрастови категории. Както споменах, има и ветерани над 40 години. Също така, и в последните години развиваме и още една категория, така наречения walking futbol – ходещ футбол, който в Европа вече доста сериозно се разпространява. Достъпност е най-правилното определение за нашия спорт.



Бихте ли дали подробности за walking futbol, защото това е нещо ново за нашите слушатели?



Да, той основно се играе във Великобритания, Израел и Нидерландия. Там вече навлиза, като състезателите нямат право да тичат – това е основно правило, и се играе на ходом. Той е за хора над 60-65 години и също им дава възможност както да спортуват, така и да имат активен социален живот.



Как са определени нашите отбори в престояващите надпревари? Разбрахме, че ще имат тимове от Ихтиман, София и Перник.



Да, за Шампионска лига, което е първото състезание, участват шампионът на България, Красико (Бургас), както и подгласника Лайтс от Велико Търново. Те съответно завършиха на първо и второ място в Българската шампионска лига. А за Юрокъп, там пак следваме критерии от класиране от нашите национални турнири.



Минифутболът е продължение на футбола в школите и академиите за някои от играчите. Защо според вас школите у нас сякаш са неефективни и като че ли не намираме достатъчно качествен материал сред децата и юношите?



Не мога, честно казано, да отговоря правилно на този въпрос. Истината е, че в по-ниска възраст, още от детските градини, 7-8-10 годишни, има голямо желание сред децата да спортуват. Има много детско-юношески отбори, които работят успешно в тези възрастови групи. Защо по-нататък по-голямата част тях не успява да се реализират в професионалния спорт, не мога да дам оценка .



Има ли нещо, което съм пропуснал да ви попитам във връзка с мачовете от утре до 28 септември, а вие искате да кажете на нашите слушатели и читатели?



Надявам се всеки, който има възможност и харесва спорта да се присъедини. Направили сме трибуна, която може да посрещне гостите и се надяваме на подкрепа за нашите отбори разбира се. В минифутбола имаме много силни традиции. В момента сме в Топ 5 листа на Европейската федерация и Топ 10 на Световната федерация. Призовавам хората да дойдат и да подкрепят българските отбори, и да се насладят на един хубав празник.



Вашият апел и обръщение към слушателите на "Фокус“?



Нека хората да спортуват по-често, независимо какво, защото спортът наистина води до здравословен начин на живот, възпитава ценности у хората, дава им възможност за социална комуникация и на близост с други хора – нещо което в последните години липсва на обществото ни. Така че призивът ми е: спортувайте активно, без значение какъв е спортът, спортувайте за удоволствие и за здраве!







