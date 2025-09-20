© YT: WWE Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, ще атакува интерконтиненталната титла на най-голямата организация за кеч в света.



В момента тя е притежание на сина на легендарния Рей Мистерио - Доминик Мистерио.



Двамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата.



В него Миро отиде да поздрави н осителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория.



Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви:



"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион".



Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента.



Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.