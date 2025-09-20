Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (0)
Кечистът Русев влиза в битка за голяма титла в WWE срещу сина на Рей Мистерио
Автор: Георги Куситасев 12:13Коментари (0)42
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация в развлекателния спорт - WWE, ще атакува интерконтиненталната титла на най-голямата организация за кеч в света. 

В момента тя е притежание на сина на легендарния Рей Мистерио - Доминик Мистерио

Двамата се захапаха на последното шоу "Monday Night Raw" на веригата. 

В него Миро отиде да поздрави н
осителя на интерконтиненталната титла и тази на всички Мексико в тежка категория. 

Мистерио обаче не му подаде ръка и Миро му заяви: 

"Аз ще бъдa следващият интерконтинентален шампион"

Миро се превърна в претендент номер 1 след като победи друг мексикански кечист - Пента. 

Българинът никога не е бил интерконтинентален първенец на организацията. Той е бивш трикратен американски шампион.
Още по темата: общо новини по темата: 238
18.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
17.09.2025
16.09.2025
15.09.2025
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Мегадерби в Сърбия! Партизан приема Цървена звезда
 Юлияна Янева е световна вицешампионка по борба!
 Борислав Александров: Спортният тотализатор и БФС създадоха перфектни условия за Европейската шампионска лига по минифутбол
 Боксьорът Рами Киуан пред Фокус: Не толерирам физическата саморазправа извън ринга
 Кирил Тодоров и Георги Аврамов стартират на рали Дряново
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: