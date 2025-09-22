Вижте статистиката между България и САЩ преди битката за полуфинал на Световното Автор: Георги Куситасев 20:16 Коментари (0) 48 © БФ Волейбол Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу третия от олимпийските игри в Париж и четвърти в световната ранглиста тим на САЩ в битка за полуфинал на световното първенство за мъже, което продължава във Филипините.



Сблъсъкът ще се проведе в четвъртък от 10:30 часа българско време.



Двата тима се срещнаха в приятелски срещи преди старта на Мондиала. В първата контрола съставът на Джанлоренцо Бленджини надделя с 3:1(25:22, 25:22, 20:25, 25:21) гейма.



Последваха още два двубоя между българите и янките като в първия лъвовете спечелиха с 2:1, а втория го загубиха с 0:3.



Ясно е, че в тренировъчно темпо и без залог няма как да се равняват тези срещи с предстоящата.



Ако говорим за официални мачове България спечели последния такъв. Това се случи в края на май 2024-а година във Волейболната лига на нациите. В тогавашния състав на САЩ обаче липсваше феноменалният разпределител Мика Кристенсен, който е същински диригент с топка в ръце.



Не случайно янките са без загуба от старта на надпреварата във Филипините (победи над Колумбия, Португалия, Куба и Словения).



Опасност дебне и от сервиращия уникално от старта на първенството Габриел Гарсия, който е лидер в тази класация по точки от начален удар с цели 15.



Статистиката между САЩ и България на последните две световни първенства е стряскаща - загуби с по 0:3 от янките.



От 2006-а година насам двата тима са играли общо 23 пъти като България има 8 победи срещу 15 за съперника.



През 2006-а година обаче страната ни срази САЩ с 3:0 точно на Мондиала в Япония, където Владимир Николов, Пламен Константинов, Матей Казийски, Андрей Жеков, Тодор Алексиев, Боян Йорданов, Андрей Жеков, Теодор Салпаров и компания стигнаха до своя връх - третото място, което е и единственото отличие за страната ни през новото столетие при мъжете!



Дали Александър Николов, Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Дамян Колев и останалите ще стигнат до ново такова класиране, предстои да видим, но то минава през задължителна победа в четвъртък.



Успех, момчета! Качествата ги имате! Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS



публикувай коментар

