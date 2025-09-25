Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
България в битка срещу Щатите за място в Топ 4 на Световното по волейбол
Автор: Лъчезар Тодоров 09:01Коментари (0)76
© en.volleyballworld.com
Националният ни отбор по волейбол се изправя днес срещу САЩ в ¼-финален двубой от Световното първенство за мъже, което се провежда във Филипините. Срещата е насрочена за 15:00 часа българско време.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели своята група с победи над Германия, Словения и Чили, а на 1/8-финал надвихме Португалия. Щатите също завършиха на първо място в своята група, надвивайки Колумбия, Португалия и Куба, а в елиминациите отстраниха Словения.

Победителят от двойката ще се изправи на полуфинал срещу Чехия или Иран, които играят днес от 10:30 часа.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
