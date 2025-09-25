България в битка срещу Щатите за място в Топ 4 на Световното по волейбол

© en.volleyballworld.com Националният ни отбор по волейбол се изправя днес срещу САЩ в ¼-финален двубой от Световното първенство за мъже, което се провежда във Филипините. Срещата е насрочена за 15:00 часа българско време.



Селекцията на Джанлоренцо Бленджини спечели своята група с победи над Германия, Словения и Чили, а на 1/8-финал надвихме Португалия. Щатите също завършиха на първо място в своята група, надвивайки Колумбия, Португалия и Куба, а в елиминациите отстраниха Словения.



Победителят от двойката ще се изправи на полуфинал срещу Чехия или Иран, които играят днес от 10:30 часа.