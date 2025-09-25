Новини
Симеон Николов: Надявам се отново да ви зарадваме с медали
Автор: Румяна Пензова 18:10Коментари (0)67
© volleyballworld.com
Разпределителят на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов нарече успеха над САЩ "много изстрадана победа". 

18-годишният българин бе с основна роля за обрата, който направи българският отбор от 0:2 до 3:2 и който осигури първо класиране на националите на полуфинал на световно първенство от 2006 година насам.

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято", каза Николов веднага след мача.

Той бе запитан и какви указания е дал старши треньорът Джанлоренцо Бленджини след края на втория гейм, когато американците водеха с два гейма.

"Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов

"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се в края на интервюто си Симеон Николов към българската публика.






