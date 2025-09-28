Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (13)
Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс, че треньорът ни е италианец
Автор: Екип Ruse24.bg 10:40Коментари (0)19
© NOVA
"Аз смятам, че сме 50 на 50“, започна той, коментирайки шансовете на България срещу Италия. "Не залагам на Италия, защото това е един мач, който е еднакъв и за двата отбора. Който успее да реализира своите способности, ще победи. Това не значи, че нашите момчета трябва да излизат с предопределено мнение. Просто трябва да отиват и да играят, както досега“. Това заяви в студиото на NOVA  Димитър Златанов – първият българин във Волейболната зала на славата, олимпийски и световен вицешампион, обявен за нападател №1 в света през 1970 г.

За силата на съперника Златанов каза: "От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит“.

Според него фактът, че българският треньор Джанлоренцо Бленджини е италианец, може да е наш коз: "Това ще бъде плюс, защото той познава добре тези състезатели, бил е треньор на някои от тях. Би следвало да знае техните по-слаби страни и да ги каже на нашите момчета, за да ги използват в играта“.

На въпроса как би мотивирал отбора, ако беше треньор, той бе категоричен:

"Бих им казал, че излизаме равен със равен. Трябва да играем това, което можем. Не трябва да се притесняваме. Тактическите варианти трябва да се реализират по най-добрия начин, защото играта е комплексна и няма да се реши с една-две атаки, а с много игрови ситуации.“

Златанов не скри и наблюденията си върху младия състав:

"Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“.

За пътя на отбора до финала той призна:

"Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“.

Златанов отдаде специални благодарности на треньора и федерацията: "Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“.

Той говори и за възможния "ренесанс“ на българския волейбол: "Това е нова страница в историята на волейбола. Те ще трябва да покажат и да реализират това, което могат. Страницата се отваря лист по лист – Европейско, Световно, Олимпиада. Те ще бъдат лицето на българския волейбол“.

Tой отправи предупреждение към младия тим: "Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже "постигнах всичко и повече не ме интересува“, това ще е голямата грешка. Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери“.
Още по темата: общо новини по темата: 19
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
 България мечтае! Волейболните герои протягат ръце към златото
 Волейболистката Цветана Божурина: Момчетата да намерят силата в себе си и да се концентрират
 България е единственият тим без загуба на Световното по волейбол!
 България с кошмарна статистика срещу Италия през този век, но не и на световно!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: