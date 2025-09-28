Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (13)
България е световен вицешампион по волейбол за мъже за втори път!
Автор: Георги Куситасев 15:25Коментари (0)110
© БФ Волейбол
Българският национален отбор по волейбол за мъже спечели сребърния медал на Световното първенство, което се проведе във Филипините. 

Тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, загуби финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) гейма.

Двубоят се проведе в препълнената зала в град Пасай. 

За България най-резултатен в срещата стана Александър Николов с 23 точки, от които 21 от атака, 1 блок и 1 ас. Мартин Атанасов финишира с 11. 

За новия-стар световен шампион Италия най-много точки записа Юри Романо - 22, от които цели 5 директно от начален удар! Матия Ботоло приключи с 18. От тях 2 блокади и цели 6 аса! 

Това е рекордна 5-а световна титла за Италия. Тя е единствената настояща държава в света с толкова много златни медали (СССР имат 6, но не съществуват в момента). 

България печели второ сребро от мондиал при мъжете след това, спечелено през 1970-а година. Страната ни има и три бронза от шампионати на планетата. 

Загубата на страната ни от "скуадра адзура" е и 10-а поредна в официални срещи. 

България и Белгия са единствените държави, които взеха гейм на новия световен шампион в надпреварата!
Още по темата: общо новини по темата: 24
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
28.09.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Министър Пешев: Това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени
 Италия поведе на България в битката за световната титла във волейбола
 Първият българин във Волейболната зала на славата: За нас е плюс, че треньорът ни е италианец
 Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си премерим силите с един отбор, който е по-добър от нас
 България мечтае! Волейболните герои протягат ръце към златото
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: