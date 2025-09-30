© Българският национален отбор по волейбол за мъже празнува с хилядите пред храм паметник "Александър Невски" в центъра на София.



Световните ни вицешампиони Симеон Николов, Стоил Палев, Венислав Антов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Алекс Грозданов, Борис НачевИлия Петков, Преслав Петков, Дамян Колев и Димитър Добрев бяха призовани от водещите на тържественото посрещане да се качат на сцената и да изпеят, заедно с всички присъстващи, химна на Република България.



Шампионският парад започна на двуетажен автобус, който тръгна със световните вицешампиони от "Студентски град".