© Световните ни вицешампиони по волейбол за мъже казаха по няколко думи по време на шампионския парад, който се проведе пред храм паметник "Александър Невски".



Националите получиха новоучредени награди от Българска Федерация по волейбол.



Ето какво каза всеки един от световните ни вицешампиони, както и селекционерът Джанлоренцо Бленджини:



Симеон Николов: "Много съм емоционален. Целият отбор няма как да не иска следващото лято отново да е тук и да печелим медали за България. Обичаме ви от сърце! Обещаваме ви едно – докато играем за България, всеки от тук е готов да умре на игрището. Благодаря ви! Надявам се скоро да ви видим отново тук“.



Илия Петков: "Искам да благодаря на всички на сцената, че се увериха, че нашите имена ще бъдат записани със златни букви. Поклон пред всички!“.



Мартин Атанасов: "Ще бъда кратък: за нас е чест и удоволствие да играем за България. Благодаря ви за всичко, което постигнахме това лято. Усещаме вашата подкрепа и благодарим за всички хиляди съобщения, обаждания и каквото и да е, правим го за вас“.



Венислав Антов: "На първо място искам да благодаря на всички на тази сцена за невероятното лято. След това искам да благодаря на вас за цялата любов, подкрепа, най-щастлив съм, че ви накарахте да се гордеем с нашата държава и това, че обичате нашата държава“.



Стоил Палев: "Благодаря на целия отбор и щаба, след това и на вас, които ни подкрепяхте. Първо е за това на гърдите, а после за имената отзад. Искаме да сте най-гордата нация в целия свят“.



Аспарух Аспарухов: "Благодаря сърдечно. Това, което изпитваме последните дни, е неописуемо и оправдава целия труд, който положихме. Искаме да ви зарадваме максимално. Огледайте се около вас и запомнете това, което виждате, това е нашата държава, обичайте си, помагайте си".



Георги Татаров: "Благодаря ви много, че сте дошли да ни подкрепите. Благодаря, че гледахте нашите мачове. Единственото, което мога да кажа, е продължавайте в същия дух. Много съм емоционален. Благодаря ви много!"



Руси Желев: "Бих искал да кажа, че България винаги е била волейбол и винаги ще бъде волейбол. Нека не се заблуждаваме че това е последният път, в който се виждаме тук. Бих искал да кажа на всички тези мои приятели и съотборници, че те са моите герои и съм горд да съм с тях на игрището. Бих посъветвал Столична община да потърси по-голям площад за златото 2028 година."



Дамян Колев: "Много благодаря на всички. Благодаря на моите съотборници и нашия щаб. Последните два дни си мислих върху едно нещо. Какво ни различава нас българите от всички останали? Това е нашият непримирим дух. Гордейте се, че сте българи."



Димитър Добрев: "Благодаря че сте тук. Искам да благодаря на отбора, че ме приеха толкова топло. Позволих си да си разгърна потенциала си, защото съм най-малък тук. Горд съм, че съм тук".



Преслав Петков: "Какво мога да кажа, което вече не беше казано. Искам да благодаря за хората на сцената, на вас, че сте тук, че ни подкрепяхте. Искам да ви обещая едно – ние на сцената ще направим всичко възможно това, което се случва, да ви стане навик всяка година“.



Алекс Николов: "Здравейте, прекрасни българи! На първо място искам да благодаря на прекрасния ми отбор, страхотни момчета, много трудолюбиви, моите най-добри приятели. Аплодисменти за тях! И за вас какво да кажа – аз съм абсолютно без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обаждания, за всичко, което направихте. Много обичам България! Притеснявам се, извинявам се много! Радвам се, че успяхме да сплотим една цяла нация, това е по-важно от всеки медал“.



Джанлоренцо Бленджини: "Аз съм без думи, наистина. Не знам, помня само "Българи, юнаци“, каза .



