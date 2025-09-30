© Световният вицешампион по волейбол с тима на България Дамян Колев говори ексклузивно пред "Фокус" след шампионския парад, провел се по улиците на София и финиширал пред хиляди зрители на площад "Александър Невски".



"Емоциите са невероятни. Всичко просто е уникално. Много благодарим на всички хора, които са тук", започна Колев.



"Всички тръпнахме в очакване да се приберем в България и да видим всички наши близки, всички наши сънародници и да усетим тяхната енергия и радостта", отговори той на въпрос как е бил полетът обратно.



"Мога да кажа, че ние сме много борбени и сме страхотни хора, освен, че сме страхотни волейбо За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. листи" , бе отговорът му на въпроса какво са научили за себе си след Мондиал 2025, освен, че са добри волейболисти.



"Всички сме изключително въодушевени. Това цялото внимание изключително много ни радва. Отново благодаря на всички хора, които са с нас и до нас и които ни подкрепят и ще продължават да ни подкрепят в бъдеще", не скри емоциите си Колев след което разкри какво му е казал Симоне Анцани на мрежата, когато световният първенец с Италия избърса сълзите на родното либеро.



"Каза ми, че всички от нашия отбор сме се представили на изключително високо ниво през този турнир и трябва да се гордеем с това, което сме постигнали".