Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (14) | Вчера (7)
Либерото Дамян Колев разки пред "Фокус" какво му каза Анцани на мрежата
Автор: Румяна Пензова 20:44Коментари (0)13
©
Световният вицешампион по волейбол с тима на България Дамян Колев говори ексклузивно пред "Фокус" след шампионския парад, провел се по улиците на София и финиширал пред хиляди зрители на площад "Александър Невски". 

"Емоциите са невероятни. Всичко просто е уникално. Много благодарим на всички хора, които са тук", започна Колев. 

"Всички тръпнахме в очакване да се приберем в България и да видим всички наши близки, всички наши сънародници и да усетим тяхната енергия и радостта", отговори той на въпрос как е бил полетът обратно. 

"Мога да кажа, че ние сме много борбени и сме страхотни хора, освен, че сме страхотни волейбо
листи", бе отговорът му на въпроса какво са научили за себе си след Мондиал 2025, освен, че са добри волейболисти.

"Всички сме изключително въодушевени. Това цялото внимание изключително много ни радва. Отново благодаря на всички хора, които са с нас и до нас и които ни подкрепят и ще продължават да ни подкрепят в бъдеще", не скри емоциите си Колев след което разкри какво му е казал Симоне Анцани на мрежата, когато световният първенец с Италия избърса сълзите на родното либеро. 

"Каза ми, че всички от нашия отбор сме се представили на изключително високо ниво през този турнир и трябва да се гордеем с това, което сме постигнали".
Още по темата: общо новини по темата: 63
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Карлос Насар демонстрира брутална форма само дни преди Световното в Норвегия
 Александър Николов: Радвам се, че успяхме да сплотим една цяла нация
 Любомир Ганев: Обещаваме ви, че ние ще ви радваме, а вие продължавайте да ни подкрепяте
 Хиляди пеят химна със световните вицешампиони по волейбол
 Световните ни вицешампиони пристигнаха пред Александър Невски
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: