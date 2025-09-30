© Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини говори ексклузивно пред "Фокус" след шампионския парад, който приключи пред храм-паметник "Александър Невски".



Италианският специалист изведе най-младия тим на Мондиал 2025 до историческото второ място! България си тръгна със сребърните медали от Филипините, изравнявайки най-голямото постижение до момента от планетарен шампионат във волейбола при мъжете!



Г-н Бленджини, много Ви благодаря, че се съгласихте да кажете няколко думи за Фокус. Първо, как ви се стори това празненство, мисля, че България вече ви обича!



Нямам думи. За мен е невероятно – невероятно е, защото усещаш любовта на обикновените хора. Това е по-важно от волейболната и като цяло спортната общност – че тези момчета правят щастливи обикновени хора, за мен е цел, по-голяма от медал. Защото това е невероятно важно и тези момчета ги избирам един по един не само заради техническите и физическите дадености, но и заради човешките – да знам, че те са пример за всички тези деца и момчета тук, за мен е толкова лудо, фантастично е.



Трудно ли беше да се балансират толкова млади играчи с няколкото по-големи?



Не е трудно, това е моята работа. Моята работа е да избера това, което според мен ще балансира отбора. По-добре е да имаме правилните момчета, за да постигнем целта си не само технически, но и като отбор. Първата цел е да бъдем отбор. Тези момчета са невероятни, защото всички - и най-младите, и по-големите, чувстват, че са екип и работят заедно. Никой не мисли, че е различен и това е много хубаво. За мен момчетата като личности са по-важни от играчите, треньорите и всички останали. Тези момчета градят нещо много важно в момента, но първото нещо е да останат със същото отношение след победа и загуба.