Промяна в националния отбор на България за мачовете с Турция и Испания
Автор: Георги Куситасев 12:41Коментари (0)76
© levski.bg
Футболистът на руския Оренбург Емил Ценов, който получи повиквателна за предстоящите световни квалификации с Турция (11 октомври) и Испания (14 октомври), отпада от състава на България заради контузия.

На негово място бе повикан защитникът на Левски Кристиан Димитров. Новината съобщиха от Българския футболен съюз. 

България приема на 11-и октомври Турция, воден от Винченцо Монтела, на Националния стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 14-и октомври "лъвовете" гостуват на Испания на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 часа местно време.
Още по темата: общо новини по темата: 176
09.09.2025
08.09.2025
05.09.2025
05.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
Класиране Резултати

