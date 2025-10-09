Новини
Любо Ганев: Община Варна ни отпусна 420 000 лева
Автор: Лъчезар Тодоров 13:23Коментари (0)43
© bgvolleyball.com
Президентът на Българската федерация по волейбол - Любо Ганев сподели вчера, че Община Варна е отпуснала 420 000 за провеждането на Европейското първенство за мъже през 2026 г.

Първоначално България, която е съдомакин на континенталният шампионат заедно с Италия, Румъния и Финландия, трябваше да домакинства в "Двореца на културата и спорта" във Варна, но днес стана ясно, че България ще приеме своята част от мачовете в груповата фаза в София.

Главната причина за смяната на градовете е, че "Арена София" е с осезаемо по-голям капацитет от "ДКС" във Варна и повече фенове ще могат да посетят мачовете.

"Ние бяхме заявили Варна още преди една година, когато кандидатствахме. Не само това, общинският съвет във Варна гласува една много голяма сума, която е 420 000 лева, която е в подкрепа за организирането на това Европейско първенство. Но след успеха ни на Световното първенство от самата Европейска конфедерация ни казаха "Любо, вие трябва да използвате момента и да направите нещо сега. Това на практика ще бъде първият домакински мач, който ще имате след като сте станали световни вицешампиони", заяви Ганев пред колегите от "Спортал".
общо новини по темата: 1
09.10.2025






Статистика: