Карлос Насар пристигна у нас и заяви: Три щаба играха срещу мен!

© IG: Alexandra Kostadinova Българската мегазвезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна у нас след спечелената трета световна титла в трета различна категория.



21-годишният мегаталант бе посрещнат на летище "Васил Левски" в столицата на червен килим, под звуците на гайди и с бурните ръкопляскания на негови близки, приятели, фенове и журналисти.



"Чувствам се на правилното място, чувствам се спокоен. Медалът пристига всеки момент“.



"С хора като Стоичков, които ме подкрепят – мога. С всеки един човек, който мисли позитивно – мога. Имал съм и доста по-убедителни. Имаше двама иранци. Иранецът беше с косовски паспорт. Трите щаба играха срещу мен. Може би и заради това не взеха медал двама. Не успяха да ме стигнат на изтласкването. Президентът на световната федерация бяха, че съм най-добрият в изтласкването“.



"През главата ми минаваше само как искам да дойде по-бързо моят опит. Като цяло, в последните три месеца не бях тласкал над 210 кг. Но щях да тласна, колкото ми трябваше“.



"Имам известни болки в раменете. Няма неща, които са притеснителни, не могат да нарушат подготовката ни занапред. Със сила, подкрепа, смелост, вяра. Три щаба играха срещу нас, беше доста трудно. Първо ни забързваха, после ни забавяха, после пак бързаха. Не се разколебахме нито за момент. Показахме, че и пет щаба да играят срещу нас, няма ние да паднем“.



"Дори да няма състезания, няма да спирам подготовка. Ще продължа да тренирам. Това лято спрях за малко, това доведе до други проблеми. Месец и половина пробвах само да си върна мобилността. Беше половин подготовка“.



"Имам да доизчиствам опит. На изхвърлянето видяхме, че направих три различни движения. За простото око не се вижда, но човек, който разбира, го вижда. Създава проблеми, това нещо трябва да се изчисти. Твърдо си стоя зад Асен Златев. Цялата подготовка се чувствах добре, готов съм да спечеля още медали“.



"Надявам се да успея, искам да го направя също“, заяви Насар за злато в Лос Анджелис през 2028 г.