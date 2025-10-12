Новини
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (1)
Монтела на въпрос на "Фокус": Беше важно, че вкарахме толкова голове
Автор: Александър Антонов 08:52Коментари (0)102
©
Селекционерът на Турция Винченцо Монтела говори пред медии след изразителната победа на неговия тим над България като гост в световна квалификация, играна в София. 

Италианският специалист отговори на въпрос на "Фокус" относно това дали е бил търсен изразителният резултат, за да могат да възстановят южните ни съседи головата си разлика след поражението от Испания или просто им се
е получило всичко откъм идеи в мача с България.

"Започнахме много добре. България наистина не ни олесни, особено в началото, когато бързо изравниха резултата, но ние използвахме силната подкрепа на нашите фенове. 

Имаше неща, които не ми харесаха. След почивката реагирахме бързо. Много бързи голове вкарахме, после не беше толкова трудно“.

"Беше важно, че вкарахме толкова голове за малко време. Първите 10 минути показаха какво означаваме ние като отбор“, заяви специалистът.
