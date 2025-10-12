© ФОКУС Селекционерът на българският национален тим Александър Димитров даде пресконференция след погромната загуба от Турция с 1:6.



Ето какво отговори той на въпроси, зададени му от репортер на "Фокус":



- Господин Димитров, работихте ли и върху менталната устойчивост на играчите, защото от години не се е виждал толкова светкавичен отговор, когато именит съперник ни поведе в резултата? Какви бяха идеите ви за второто полувреме спрямо първото, ако не бе дошъл толкова бързо автоголът?



Благодаря. Първо, работихме по абсолютно всички аспекти, и психически, и тактически. Основната цел от психологическа гледна точка е да създадем т.нар. кохезия, отборна сплотеност най-вече на терена, а и не само. Да има добри взаимотношения, това ни беше целта в този лагер, защото има различни характери и имаше някои проблеми в отбора, които трябваше да се изгладят.



А това, което на полувремето дадох като тактическа насоченост, е играта на Арда Гюлер, който отиваше по фланговете, създаваше числено превъзходство и там нашите халфове особено от едната страна не се ориентираха добре и ни създаваха проблеми, както и статичните положения, където анализаторите ни казаха, че изпускаме и трябва да коригираме някои неща. Коригирахме ги, но пак казвам, каквото и да правиш накрая всичко е в главата.







Автоголът отряза краката на нашите играчи и не можаха за втори път да се вдигнат така както се вдигнаха през първото полувреме. Там вече много трудно може да се работи относно психологията, защото турските състезатели играят в топ отборите на Европа, струват адски много пари и как това да не дава психологическо отражение върху нашите играчи. Колкото и да звучи странно, аз ги поздравявам за начина, по който те играха първото полувреме. Въпросът е, как тези четирдесет и няколко минути да станат деветдесет. Това ще е трудно.



