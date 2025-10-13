Новини
Александър Димитров: Наясно сме, че ще ядем много шамари
Автор: Лъчезар Тодоров 21:31
© FB: Team Bulgaria
Националният селекционер на България - Александър Димитров, говори на официална пресконференция преди утрешното гостуване на Испания. Световната квалификация от група "Е" на пресявките в зона Европа ще се проведе във Валядолид от 21:45 часа българско време. Действащите европейски шампиони заемат първо място във временното класиране с 9 точки, докато България е на последната 4-та позиция без точка след първите три мача. Квалификацията в София през миналия месец завърши 0:3 за "Ла Фурия Роха".

"Не е лесно, работим след тежката загуба. Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации, наясно сме къде се намираме. Но искаме играчите да дават най-доброто от техните способности. Имаше хубави неща, искаме да излезем от срива, в който изпаднахме през второто полувреме срещу Турция. Работихме върху физическото и психологическото състояние на играчите, не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямата ми загуба в моята практика. Започнахме вече и тактически да подготвяме отбора срещу най-добрия отбор в света. Не казвам, че е лесно, много е трудно. Това е част от нашата работа. Напълно бяхме наясно от силата на противниците, с които ще се срещнем. Никой не ни е карал насила, след всяко лошо време идва хубаво. То ще дойде с целенасочена, честна и отдадена работа. Ще има промени в състава, с оглед тактическата насоченост за утрешния двубой. Испания ще излезе с най-доброто, имат ключови липси, но ще се търси максимума от този двубой с най-доброто, с което разполага Луис де ла Фуенте. Утре ще се разбере за Илия Груев, готвим се за двата мача. Резултатът е важен, искаме да избягаме от резултата от онзи ден, разбира се. Като игра и игрово поведение, имаме какво да дадем още. Имаме какво да даваме още, особено в офанзивен план. В българския футбол има много крайни защитници, притиснати сме до стената, част от играта си. Виктор е млад, трябва да излезе от тази ситуация, всеки бърка. Трябва да помогнем да излезе от тази ситуация", каза селекционерът.
