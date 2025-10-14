Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей Автор: Георги Куситасев 08:51 Коментари (0) 69 © БФ Волейбол Световният вицешампион по волейбол за мъже Илия Петков даде интервю за "Фокус" дни след Мондиал 2025 и преди дебюта му в италианския елитен шампионат.



Националът коментира и борбата за това къде да се проведе Евроволей 2026. Първоначално бе избран Дворецът на културата и спорта във Варна, но София се намеси, a президентът на Федерацията по волейбол Любо Ганев заяви пред "Фокус“, че дори Бургас, Русе и Пловдив също са имали запитвания. Той каза пред нашата медия, че тази битка за домакинства на голям форум я има в Италия и Полша между различните градове, и е добре, че се случва у нас.



Ето какво заяви Петков:



"Моето мнение ще преднамерено. Аз съм пристрастен, понеже съм от Варна и много ми се иска, още повече, че в Двореца съм бил на европейско първенство, играл съм, знам какво е – атмосферата е уникална, залата абсолютно винаги е пълна. Публиката е близо до игрището и някак си още повече се усеща подкрепата и е неописуемо, трябва наистина да се изживее. Прекрасно е да се играе във Варна, и ми се искаше. Но от друга страна знам, че чисто откъм капацитет на залата, ако го направят в "Арена Армеец“ – тя вече сега не се казва така – но в "Арена 8888“, просто ако и там теоретично се напълни залата, мисля че е с капацитет 14-15 хиляди, също ще е едно доста, доста интересно. Чисто заявка може би, че интересът става все по-голям и по-голям. Не знам. В Бургас вече имахме VNL (Волейболна лига на нациите). Не мисля, че там ще го направят пак. В Русе съм играл в Арената – не знам дали е подходяща. И може би чисто логистично не знам дали ще е окей, но пък да речем ще е някакъв компромисен вариант между Варна и София. Трудно ми е да кажа. Хем искам да дойдат повече хора и всички да имат някак си шанс да си вземат билет, да посетят, хем във Варна ми е доста присърце. Слава богу, че не зависи от мен да трябва да взема решението. Да, не знам.", заяви Петков.



Днес от 10:00 часа на Управителен съвет на Българска федерация по волейбол ще се реши кой град да е домакин на Евроволей 2026. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

