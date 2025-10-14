Мегазвездата във вдигането на тежестиполучи страхотна изненада от своята любима - волейболисткатаВече трикратният световен шампион и актуален олимпийски първенец сподели снимки в социалните мрежи, както и видео.В него той разопакова торта, надписана "My champion", на която са неговите инициали, три сърца, всяко оцветено с различен цвят от това на родния трибагреник, както и числото 222, символизиращо третия опит на Мондиал 2025 в изтласкването, с който Карлос подобри световния рекорд и зае първото място в трета различна категория.