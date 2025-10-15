ЗАРЕЖДАНЕ...
Испания писа четворка на България
Педри удари гредата в 18-ата минута. 6 по-късно Саму отправи силен и опасен шут, но Вуцов спаси. Микел Мерино откри в 35-ата минута след подаване на Робин льо Норман. Халфът на Арсенал отбеляза и на "Васил Левски" миналият месец при 3:0 над "лъвовете". Мерино удвои в 57-ата минута чрез пас на Алекс Грималдо. Атанас Чернев си вкара автогол в 79-ата минута. Микел Оярсабал сложи точка на спора във втората минута от добавеното време след наказателен удар.
Испанците са на върха в групата с пълен брой от 12 точки. Българите са на дъното без нито една и само един вкаран гол.
