Националният ни отбор загуби с 0:3 гостуването си на европейския шампион Испания. Срещата бе на стадион "Хосе Сория" във Валядолид.Педри удари гредата в 18-ата минута. 6 по-късно Саму отправи силен и опасен шут, но Вуцов спаси.откри в 35-ата минута след подаване на. Халфът на Арсенал отбеляза и на "Васил Левски" миналият месец при 3:0 над "лъвовете". Мерино удвои в 57-ата минута чрез пас на. Атанас Чернев си вкара автогол в 79-ата минута.сложи точка на спора във втората минута от добавеното време след наказателен удар.Испанците са на върха в групата с пълен брой от 12 точки. Българите са на дъното без нито една и само един вкаран гол.