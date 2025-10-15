Българският национален отбор по футбол загуби първите си 4 от световни квалификации за Мондиал 2026. Което ще реше, че 2/3 от пресявките са приключили - остават още 2.Селекцията на Илиан Илиев/Александър Димитров загуби у дома от Испания с 0:3, след това загуби визитата си на Грузия с 3:0. Последва поражение в София от Турция с 1:6 и загуба от Испания във Валядолид с 4:0.Така България заема 4-ото място във временното класиране с 0 точки, 4 загуби и голова разлика 1:16.За тези 4 срещи имаме 16 опита за удар, като само 5 от тях са били точни. За този период сме изпълнили 7 корнера. Средната ни успеваемост на пасовете е 72.7%.Имаме общо 6 жълти картона и нито 1 червен. Отбелязахме си два автогола, като единственото ни попадение до този момент също е автогол. Съперниците ни са уцелили греда 4 пъти, а ние 2 пъти.19 пъти сме докоснали топката в противниковото наказателно поле, а вратарите ни са направили 22 спасявания.Погледнато по-мащабно, нещата не става по-приятни.България и Малта са единствените отбори с отрицателна голова разлика от -15, като единствено отборите на Сан Марино (-31), Молдова (-22), Лихтенщайн (-23) и Гибралтар (-18) имат по-лошо голово съотношение.Поглеждайки какво се случва на Балканския полуостров и картинката продъжлава да се влошава.Косово - 2-ро място със 7 точки след 4 мача (голова разлика 3:4)Гърция (няма да стигне бараж) - 3-то място с 3 точки след 4 мача (7:10)Турция - 2-ро място с 9 точки след 4 мача (13:10)Босна и Херцеговина - 2-ро място с 13 точки след 6 мача (13:5)Румъния - 3-то място с 10 точки след 6 мача (11:6)Северна Македония - 2-ро място с 13 точки след 7 мача (12:3)Албания - 2-ро място с 11 точки след 6 мача (6:3)Сърбия - 3-то място с 10 точки след 6 мача (7:7)Хърватия - 1-во място с 16 точки след 6 мача (20:1)Черна гора (няма да стигне бараж) - 4-то място с 6 точки след 6 мача (4:13)