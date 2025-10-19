ЗАРЕЖДАНЕ...
Англия, Европа и светът тръпнат за Ливърпул - Манчестър Юнайтед
Домакините се намират в най-слабия си период от началото на сезона. Те допуснаха 3 последователни поражения във всички турнири - две в първенството (с по 1:2 от Кристъл Палас и Челси) и едно в Шампионска лига (0:1 от Галатасарай), след което дойде паузата за националните отбори. Сега те са трети с 15 точки, на една зад втория Манчестър Сити и на 4 от първия Арсенал. Головата им разлика е 13:9. Мениджърът - Арне Слот днес ще е без контузените Джовани Леони, Алисон, а Уатаро Ендо и Ибрахима Конате ще минат късен фитнес тест.
"Червените дяволи" се лъкатушат откакто е започнало първенството през август. Те са 11-и, имащи 10 точки, което на практика не е толкова много от днешния противник. Въпреки това головата им разлика е отрицателна - 9:11. Все пак, преди паузата за националните отбори Юнайтед надигра новака Съндърланд след 2:0 вкъщи. Мениджърът Рубен Аморим няма да може да разчита на дълготрайно контузения Лисандро Мартинес и Нусаир Мазрауи, който е в лазарета от месец насам.
Миналият сезон Ливърпул победи на "Олд Трафорд" с 3:0, но на "Анфийлд" имаше зрелищно реми - 2:2.
Palmsbet.com дава 1.60 за Ливърпул, 4.50 при равенство, а двойката е 5.00. Bethub.bg оценява успех на "червените" от 1.57, хикс - 4.50 и победа за Юнайтед - 5.25.
Другият мач днес е Тотнъм - Астън Вила от 16:00 часа наше време.
