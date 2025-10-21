ЗАРЕЖДАНЕ...
Арсенал ще опита да остане перфектен в Шампионска лига
Възпитаниците на Микел Артета заемат 5-о място във временното класиране с 6 точки. Лондончани спечелиха единственото си домакинство, побеждавайки Олимпиакос с 2:0. Последният мач между двата отбора е контрола то 2018 г., която завърши с победа за испанците след изпълнение на дузпи.
Играчите на Диего Симеоне са 10-и с 3 точки. Мадридчани загубиха гостуването си на Ливърпул с 3:2. Атлетико има две победи в 4 мача срещу Арсенал.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на англичаните е 1.60, докато този за гостите е 5.66. Равенството е оценено на 4.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.59, докато евентуален триумф на Атлетико е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 4.15.
/
/
