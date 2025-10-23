се присъедини към волейболният Дунав Русе, разкри членът на Управителния съвет и помощник-треньор на отбора - Красимир Миронов пред колегите от БТА. Разпределителят участваше и в последната контрола на русенци, в която те загубиха от Черно море с 0:3 гейма у дома.Нечев е на 25 години и идва от бургаския Дея Спорт. Преди това е бил в Берое, Пирин и Славия. Това е втори негов период в Дунав, след като игра за състава през сезон 2017/ 2018 и 2018/ 2019.Общо 8 проверки изигра Дунав, като записа две домакински победи - с по 3:2 гейма срещу румънските елитни Щийнца Политехника и ЦСМ Букурещ, както и загуби от Берое в Стара Загора с 0:3 и 1:3 гейма, в румънската столица от Щийнца Политехника с 1:3 гейма и Динамо Букурещ след 0:4 гейма, както и от Черно море БАСК с по 0:3 гейма във Варна и в Русе.Дунав започва новия сезон в Суперлигата с гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври.