ЗАРЕЖДАНЕ...
Дунав си върна разпределител
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© bgvolleyball.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Нечев е на 25 години и идва от бургаския Дея Спорт. Преди това е бил в Берое, Пирин и Славия. Това е втори негов период в Дунав, след като игра за състава през сезон 2017/ 2018 и 2018/ 2019.
Общо 8 проверки изигра Дунав, като записа две домакински победи - с по 3:2 гейма срещу румънските елитни Щийнца Политехника и ЦСМ Букурещ, както и загуби от Берое в Стара Загора с 0:3 и 1:3 гейма, в румънската столица от Щийнца Политехника с 1:3 гейма и Динамо Букурещ след 0:4 гейма, както и от Черно море БАСК с по 0:3 гейма във Варна и в Русе.
Дунав започва новия сезон в Суперлигата с гостуване на Пирин в Разлог на 24 октомври.
Още от категорията
/
Световният вицешампион Илия Петков: Среброто и запознанството с приятелката ми са най-хубавите подаръци за рождения ми ден
14.10
Илия Петков: Добре, че не зависи от мен да реша дали Варна или София да е домакин на Евроволей
14.10
София и Русе се борят за домакинство на турнир от волейболната Лига на нациите през 2027 година
09.10
Любо Ганев обяви пред "Фокус": На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.