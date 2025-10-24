Реал (Мадрид) приема Барселона в мегадербито на световния футбол. "Ел Класико" започва в 17:15 часа българско време на стадион "Сантяго Бернабеу" в неделя (26-и октомври).В исторически план това ще бъде 262-о "Ел Класико".За момента столичани държат най-изразителната победа - 11:1. Тя е постигната във втория двубой от полуфиналата фаза на турнира за Купата на краля на 19-и юни 1943-а година.Втората най-голяма победа е отново на "белите" - 8:2 при домакинството в Ла Лига преди точно 90 години - на 3-и февруари 1935-а година.Барса постигна третият най-голям успех - 7:2 на "Камп Ноу" в Ла Лига през 1950-а година.През 21-и век Барселона спечели най-изразителния успех в "Ел Класико" - 5:0, постигнат на 29-и ноември 2010-а година в Каталуня.