Пирин записа успех в първия си двубой от новия сезон. Волейболистите от Разлог надиграха с 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) Дунав Русе в своята зала "Септември“.Най-полезен от домакините бе Мариян Наков с 25 точки, 5 от които директно от сервис. За Дунав единствен с двуцифрен брой завърши Алекс Николов, който отбеляза 13 точки.Следващият мач за Пирин e гостуване на Левски в София, а Дунав ще приеме бургаския Дея Спорт.