Българската звезда в тенисаще си партнира и при двойките на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000", този в Париж, Франция.Завръщащият се от лекуване на контузия нашенец ще играе в тандем с носителя на 6 титли от турнири от Големия шлем -Представителят на домакините е на 43 години и с Григор са играли на двойки на три състезания през годините. В тях обаче българо-френският тандем има едва 1 успех.На старта на основната схемаюе срещнат(Монако) и(Франция).Представителят на домаините е шампион от "Ролан Гарос" при двойките, а Нис е финалист от "Аустрелиън Опън".На сингъл Гришо ще срещне машината за асове