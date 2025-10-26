ЗАРЕЖДАНЕ...
Реал Мадрид и Барселона ще пишат нова глава в историята на Ел Класико
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: emranović
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините влизат в Ел Класико със самочувстието на водачи в моментното подреждане. Те са с 24 точки точки и загубиха точки само при поражението от градския противник - Атлетико Мадрид, когато бяха надиграни с 2:5 на 27 септември като гости. Миналият кръг бе победен Хетафе навън за крайното 1:0. "Белите" имат втората най-здрава защита, а головата им разлика е 20:9. В последните дни наравно с основната група тренираха Трент Александър-Арнолд, капитанът - Дани Карвахал, Дани Себайос и Дийн Хаусен, което ще даде опции на наставника Чаби Алонсо в отбрана при липсата на контузените Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер. Човекът във форма се казва Килиан Мбапе. От началото на сезона световният шампион е вкарал 15 гола и е направил две асистенции за едва 12 мача от всички турнири с екипа на домакините и ще е най-търсеният човек за пасове от съотборниците си.
Гостите пристигат в столицата, заемайки втората позиция с 22 точки, две по-малко от вечния си съперник. Те разполагат с най-доброто нападение в лигата, а головата им разлика е 24:10. Предната събота каталунците излъгаха регионалния си опонант Жирона след 2:1 с гол в добавеното време от Роналд Араухо, който е гласен за титуляр днес. Кадровите проблеми за старши треньора Ханзи Флик са огромни. Той ще е лишен от крилото Рафиня, нападателя си Роберт Левандовски, вратарите Жоан Гарсия & Марк-Андре тер Щеген и полузащитниците Гави и Дани Олмо. Добрата вест е, че Френки де Йонг и Жул Кунде, които имаха физически неразположения в изминалите дни, са на линия. Най-големите опасности се очакват да идват от 18-годишния европейски шампион - Ламин Ямал.
Барселона е в отлична серия от 4 последователни успеха над Реал Мадрид във всички турнири. Тя започна на 26 октомври миналата година - 4:0 на "Сантиаго Бернабеу" за първенството, продължи през 5:2 във финала за Суперкупата на страната, впоследствие 3:2 на финала за Купата на Краля след продължения и 4:3 на 11 май в Ла Лига на "Луис Компанис".
Palmsbet.com дава 1.92 за Реал Мадрид, оценява ремито на 4.25, а срещу Барселона стои 3.40. Bethub.bg котира единицата на 1.96, равенството при 4.33, а победа за Барса - 3.30.
Още по темата
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.