Григор Димитров ще се завърне със сигурност в утрешния ден след лекуване на скъсан гръден мускул.
Бившият номер 3 в света ще стартира на последния за годината турнир от сериите "Мастърс 1000", който се провежда във френската столица Париж, но от този сезон в нова зала.
До момента надпреварата бе в "Берси", а сега ще е в "La Défense Arena".
Най-добрият ни тенисист, който игра финал точно в този турнир през 2023-а година, губейки от легендата Новак Джокович с 4:6, 3:6, ще стартира срещу представителя на домакините от Франция Джовани Мпетши Перикар в първия мач от вечерната сесия на Централния корт.
Срещата започва по програма не преди 20:00 часа българско време в утрешния ден.
Григор Димитров ще играе и на двойки като там ще си партнира с легенда, която има 6 титли от турнири от Големия шлем. Ето подробностите ТУК.
