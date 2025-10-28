ЗАРЕЖДАНЕ...
Дунав Русе - Локомотив Пловдив е най-завързаният двубой от Купата на България днес
Срещата ще се играе на Градския стадион в Русе от 18:45 ч.
Русенци нямат загуба този сезон и водят в класирането на Втора лига с 32 точки. В предния кръг те надвиха един от най-старите български отбори ФК Бенковски Исперих с 4:0.
Локо Пловдив пък са трети в Първа лига с 24 точки, само 5 по-малко от втория ЦСКА 1948. Те имат само една загуба този сезон, точно от "червените" с 0:4.
Главен съдия на срещата ще бъде Стоян Арсов с асистенти Георги Тодоров и Павлета Рашкова.
Билети за мача могат да се открият онлайн на fan.fcdunav.bg, както и във фен магазина на ул. Околчица 6 от 09:00 до 16:00. Касите на Градския стадион отварят в 17:45, информират от Дунав Русе.
Останалите мачове от деня са:
Спартак Плевен - Ботев (Пловдив) - 12:45 ч.
Рилски спортист - Локомотив София - 13:30 ч.
Бдин Видин - Добруджа - 13:30 ч.
Ямбол - Спартак Варна - 13:30 ч.
Фратрия - Арда - 15:45 ч.
