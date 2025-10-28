Лидерът във Втора лига Дунав Русе посреща третия в Първа лига Локомотив (Пловдив) във вероятно най-интересния мач от програмата за 1/16-финалите на Купата на България днес.Срещата ще се играе на Градския стадион в Русе от 18:45 ч.Русенци нямат загуба този сезон и водят в класирането на Втора лига с 32 точки. В предния кръг те надвиха един от най-старите български отбори ФК Бенковски Исперих с 4:0.Локо Пловдив пък са трети в Първа лига с 24 точки, само 5 по-малко от втория ЦСКА 1948. Те имат само една загуба този сезон, точно от "червените" с 0:4.Главен съдия на срещата ще бъдес асистентиБилети за мача могат да се открият онлайн на fan.fcdunav.bg, както и във фен магазина на ул. Околчица 6 от 09:00 до 16:00. Касите на Градския стадион отварят в 17:45, информират от Дунав Русе.