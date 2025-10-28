Локомотив Пловдив се изправя срещу Дунав Русе в мач от 1/16-финалите за Купата на България. Двубоят е днес (28.10) от 18:45 часа на градския стадион в Русе.Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще се играят продължения, а при ново такова – дузпи.ще пропуснат срещата заради контузии, споделят от Локо.За първи път сред 20-те попадна юношатаБоян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа