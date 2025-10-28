ЗАРЕЖДАНЕ...
Душан Косич определи групата на Локо Пловдив за мача с Дунав
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Lokomotiv Plovdiv
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще се играят продължения, а при ново такова – дузпи.
Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил ще пропуснат срещата заради контузии, споделят от Локо.
За първи път сред 20-те попадна юношата Севи Идриз.
Групата за мача:
Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
