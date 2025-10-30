Състезателят на ТСК – Русесе окичи с два сребърни медала на продължаващото в Албания Европейско първенство по вдигане на тежести да младежи до 23 години.Русенецът излезе на състезателния подиум в категория до 60 килограма. Той събра общ двубой от двете упражнения от 259 килограма. В първото упражнение – изхвърляне, Дениз започна с успешен опит на 110 килограма. Последва неуспех при втория на 113 килограма, но Данев се поправи и успя да задържи щангата над главата си на тази тежест при третия си опит.При второто упражнение – изтласкванезапочна с успешен опит на 139 килограма. Истинска нелепост обаче му се случи при втория – на 142 килограма. Заради неравност на подиума русенецът се спъна и не успя да направи упражнението. Това създаде прецедент, журито се самосезира и му позволи да повтори опитът който се оказа успешен.Дениз, който беше извеждан от един от своите лични треньори –направи успешен и третия си опит задържайки над главата си щангата с тежест от 146 кг.