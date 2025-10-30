ЗАРЕЖДАНЕ...
Дениз Данев вицешампион на Европейското първенство по вдигане на тежести в Албания
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Дениз Данев
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Русенецът излезе на състезателния подиум в категория до 60 килограма. Той събра общ двубой от двете упражнения от 259 килограма. В първото упражнение – изхвърляне, Дениз започна с успешен опит на 110 килограма. Последва неуспех при втория на 113 килограма, но Данев се поправи и успя да задържи щангата над главата си на тази тежест при третия си опит.
При второто упражнение – изтласкване Дениз Данев започна с успешен опит на 139 килограма. Истинска нелепост обаче му се случи при втория – на 142 килограма. Заради неравност на подиума русенецът се спъна и не успя да направи упражнението. Това създаде прецедент, журито се самосезира и му позволи да повтори опитът който се оказа успешен.
Дениз, който беше извеждан от един от своите лични треньори – Радослав Атанасов направи успешен и третия си опит задържайки над главата си щангата с тежест от 146 кг.
Още по темата
/
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.