Българската изгряваща звезда в автомобилния спорткоментира пред свои почитатели в София бъдещето си в спорта, както и това дали има шанс да го видим още този сезон във Формула 2."В момента се работи по въпроса. Нищо не е сигурно. Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", заяви Цолов.Той вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките."Всичко вървеше по план и нещата се получиха добре за мен. Аз се справих с всичко, което беше ново. Мисля, че най-впечатляващото беше ускорението. Вече реално не е далеч въобще от Формула 1 като мощност, просто сцеплението е по-малко. Така че, наистина, ускорението на излизане от заводите беше много, много бързо. И след това, разбира се, спирането, понеже спирачките вече са карбонови и спират много по-бързо и ефективно. Така че тези са двете неща от гледна точка на каране, но на мен много ми харесва, защото след три години във Формула 3 с едно и също темпо през цялото време, исках нещо, което ще ми бъде прекалено бързо. Исках много адреналин, който получих", сподели още Цолов..