Никола Цолов коментира пред свои почитатели в София бъдещето си в спорта, както и това дали има шанс да го видим още този сезон във Формула 2.
"В момента се работи по въпроса. Нищо не е сигурно. Все пак за догодина е потвърдено, така че това е най-добрата новина. Всичко останало ще дойде с времето си", заяви Цолов.
Той вече тества болид от Формула 2 и заяви, че е бил най-впечатлен от ускорението и от спирачките.
"Всичко вървеше по план и нещата се получиха добре за мен. Аз се справих с всичко, което беше ново. Мисля, че най-впечатляващото беше ускорението. Вече реално не е далеч въобще от Формула 1 като мощност, просто сцеплението е по-малко. Така че, наистина, ускорението на излизане от заводите беше много, много бързо. И след това, разбира се, спирането, понеже спирачките вече са карбонови и спират много по-бързо и ефективно. Така че тези са двете неща от гледна точка на каране, но на мен много ми харесва, защото след три години във Формула 3 с едно и също темпо през цялото време, исках нещо, което ще ми бъде прекалено бързо. Исках много адреналин, който получих", сподели още Цолов..
Никола Цолов за дебют във Ф2 още този сезон: В момента се работи по въпроса
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Nikola Tsolov Racing
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още от категорията
/
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.