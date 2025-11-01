Локомотив и Ботев решават съдбата на Пловдив
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Домакините са трети в първенството с 24 точки, 5 по-малко от втория ЦСКА 1948. Головата разлика на "смърфовете" е 17:13. Те направиха 2:2 срещу Локомотив в София миналият петък. Дербито ще е първо за наставника на "черно-белите" - Душан Косич. Добрата вест за тях е, че капитанът Димитър Илиев е обратно в групата след контузия и ще може да помогне с опита си.
Ботев е чак 14-и в шампионата, имащ 11 точки. С толкова е и 15-ият Септември, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на "канарчетата" е 14:22. В миналия кръг Ботев отстъпи след 2:3 от Спартак във Варна. Старши треньорът Иван Цветанов също ще изведе за първи път възпитаниците си в пловдивското дерби.
Двете агитки ще направят шествия към стадион "Локомотив". Последното дерби, на което имаше поход до съоръжението, започна с бой между привържениците до "Колежа".
Днешната среща щ е под № 121 между двете селекции. 41 са били в полза на Локомотив, 42 - за Ботев, а 37 са равенствата. Головата разлика е 143:140 за Локомотив. Отборите имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата състава премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, а резултатът бе 1:1.
Миналият сезон на "Колежа" имаше реми - 2:2, а Ботев впоследствие победи с 1:0 на "Лаута".
Palmsbet.com дава 1.96 за Локо, 3.14 стои срещу хикса, а 4.50 за двойката. Bethub.bg оценява единицата на 1.99, равенството е 3.35, а за Ботев - 3.85.
Останалите мачове днес са:
12:00 Добруджа - Спартак Варна
17:30 Септември - Славия
