Иван Иванов тренира с легендата Стан Вавринка за турнира на Джокович
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© IG: Ivan Ivanov
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Българинът ще дебютира във вторник в основната схема на надпревара от този ранг.
Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иванов получи "уайлд кард" за участие в турнира на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград.
Вавринка, който също участва с "уайлд кард", е трикратен шампион в турнири от Големия шлем, като е печелил US Open, Ролан Гарос и Australian Open.
"Благодаря за тренировката днес", написа Иванов в Instagram.
Иванов ще играе в първия кръг срещу №125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия). 34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до №45 в света и може да се похвали с два ATP финала.
При победа Иван Иванов във втория кръг ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).
Още по темата
/
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
06.09
Киселова към финалистите на US Open: Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители
06.09
Още от категорията
/
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
31.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.