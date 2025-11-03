Националът на България за Купа "Дейвис"проведе тренировка с трикратния шампион в турнирите от Големия шлем в тениса при мъжетепреди първия си мач на турнира от сериите ATP 250 в Атина.Българинът ще дебютира във вторник в основната схема на надпревара от този ранг.Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иванов получи "уайлд кард" за участие в турнира на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството наи до миналия сезон се провеждаше в Белград.Вавринка, който също участва с "уайлд кард", е трикратен шампион в турнири от Големия шлем, като е печелил US Open, Ролан Гарос и Australian Open."Благодаря за тренировката днес", написа Иванов в Instagram.Иванов ще играе в първия кръг срещу №125 в световната ранглиста за мъже(Германия). 34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи надн. Ханфман е достигал до №45 в света и може да се похвали с два ATP финала.При победавъв втория кръг ще играе срещу победителя от мача между(САЩ) и(Чехия).