Първата ракета на България в женския тениспрогресира с 2 позиции в световната ранглиста.От днес софиянката е под номер 135 в света като има в актива си 557 точки.Втората ракета на България при дамитесъщо напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция.На върха в подреждането на сингъл еот Беларус. Тя е следвана отот Полша иот САЩ.