Виктория Томова прогресира с 2 позиции в световната ранглиста.
От днес софиянката е под номер 135 в света като има в актива си 557 точки.
Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).
Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция.
На върха в подреждането на сингъл е Арина Сабаленка от Беларус. Тя е следвана от Ига Швьонтек от Полша и Коко Гоф от САЩ.
