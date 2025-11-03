Синът на Рей Мистерио отново излъга Русев и мексиканеца Пента за титлата в кеча
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© YT: WWE
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Талантът срази българския кечист Русев и мексиканския му колега Пента в троен сблъсък, провел се на събитието "WWE Saturday Night's Main Event #41" провело се в "Делта Център" в Солт Лейк Сити, Юта, САЩ.
Срещата продължи 12 минути и 26 секунди.
Това беше четвърта защита на Мистерио-младши срещу Русев от четири срещи помежду им, но първа в троен двубой.
В хода на срещата Русев бе най-близо до успеха, но в момента, в който пловдивчанинът бе приложил хватката си за предаване на Пента - "The Accolade", Мистерио удари гонга, подлъгвайки всички, дори и коментаторите, че Русев е победител.
Българския Брут потърси саморазправа с Доминик, който държеше чук. Мексиканецът Пента го взе и на свой ред опита да удари шампиона, но инструмента попадна в главата на Русев, а от това се възползва Мистерио, за да стигне до пореден успех в битката за пояса.
Подробностите вижте във видеото.
Още по темата
/
От Star Team с апел за спасяването на провеждането на Световното по кик-бокс за кадети в България
31.10
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
01.10
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.