Иван Иванов загуби в дебюта си на турнира на Новак Джокович
Навършилият наскоро 17 години падна от навършващия след 9 дни 34 години германец Яник Ханфман с 4:6, 2:6.
Това бе дебют за родния тенисист на толкова голям турнир за мъже като той получи специална покана от организаторите, които са семейството на легендата Новак Джокович.
Двубоят продължи 1 час и 15 минути.
Двамата бяха равностойни през първата част, но лидерът в световната ранглиста при юношите се пропука в петия гейм и до края на частта не успя да направи рибрейк.
Във втората ветеранът Ханфман стартира с пробив, а при 3:1 записа още един, за да спечели по-късно с категоричното 6:2.
Германецът направи фантастичен двубой по отношение на сервиса. Той записа 75% вкарано първо подаване, а само за първата част Ханфман бе с впечатляващите 85%!
В следващата фаза германецът ще играе в чеха Вит Коприва.
