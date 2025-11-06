Астра Рейсинг с участие през уикенда на Рали Пампорово
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Астра Рейсинг
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Състезателите на Астра Рейсинг Кирил Тодоров и Георги Аврамов ще вземат участие с познатия Opel Corsa Rally4 в клас RC4 със състезателен номер 4.
Заявените участници са общо 20, от 3 различни държави. Предстоят 9 състезателни етапа с обща дължина 88,69 км. Надпреварата ще започне в 13:30 събота с новия за ралито етап Рожен - 10,92 км, следван от Смолянски езера 11,33 км.
След това екипите ще ползват сервиз и ще карат отново същите отсечки. Денят завършва с вечерен сервиз.
Неделя етапите ще бъдат общо 5 - Пампорово - 9,61 км и Момчиловци 11,62 км, които ще се карат по два пъти и финален етап в гр. Смолян с градски супер специален етап - Смолян с дължина 1,69 км.
Награждаването ще бъде непосредствено след последния етап в гр. Смолян.
Отборът на Астра Рейсинг ще бъде представен от общо 5 екипажа. Освен Тодоров/Аврамов, това са: Антон Титов/Александър Спиров, Петър Йорданов/Любка Йорданова, Добрин Борисов/Пламен Иванов и Василис Фигиорис/Христос Кицос.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.