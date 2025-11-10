Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българската звезда в тениса Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста след днешното й обновяване. 

Първата ни ракета не игра през изминалите 7 дни, но нямаше точки за защитаване, а съперниците около него не успяха да го изместят. 

Димитров има 1180 точки, спечелени в едва 18 турнира, в част от които звездата ни се оттегли поради контузии. 

Припомняме, че хасковлията се контузи при 2:0 сета аванс срещу тогавашния номер 1 Яник Синер на осминафиналите на "Уимбълдън" и се завърна на корта чак за "Мастърс 1000" в Париж. Във френската столица обаче Димитров записа победа на сингъл и загуба на двойки и се оттегли от надпреварата. 

На върха в подреждането тази седмица е Карлос Алкарас, който отново измести Яник Синер от първото място. Причината е, че бяха премахнати точките на италианеца от спечелването на Финалите в Торино през сезон 2024. В момента се провежда в Италия тазгодишния турнир. 

След спечелената титлат в Атина Новак Джокович се изкачи до 4-о място, а "Топ 5" допълва Бен Шелтън. За него това е върхова позиция в ранглиста.