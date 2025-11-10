Виктория Томова записа прогрес от позиция в световната ранглиста по тенис при жените. Първата ни ракета от днес е под номер 134.
Тя има в актива си 557 точки, спечелени в 26 турнира.
През изминалата седмица Томова не участва в състезания.
След Финалите в Рияд има размествания в "Топ 10".
Шампионката Елена Рибакина от Казахстан се изкачи до 5-ото място, което е прогрес с позиция спрямо предходната класация.
Джесика Пегула слезе с място надолу до 6-ото.
Други промени в "Топ 10" няма.
Лидер остана Арина Сабаленка. Тя е следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф. В "Топ 5" са още Аманда Анисимова и Рибакина.
Прогрес за Виктория Томова в ранглистата по тенис, промени в Топ 10
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Тенис
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
06.09
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.