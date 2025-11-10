Президентът на Българска федерация по волейболразкри, че билетите за двубоя с актуалния европейски шампион Полша от ЕВРО 2026 са почти продадени.Световният вицешампион България приема третите в света от последния Мондиал в последния си сблъсък от груповата фаза на шампионата на Стария континент.Двубоят е между двата фаворита от група "В". Той ще се проведе на 16-и септември от 19:00 часа българско време. Останалите тимове от този поток са Северна Македония, Португалия, Израел и Украйна."Напълно нормално е да има такъв интерес. Все пак това ще бъдат първите домакински мачове на нашите момчета, които станаха световни вицешампиони в България.Билетите с Полша почти свършиха. Останаха няколкостотин места. Все пак трябва да запазим и за полските фенове. Напълно очаквано беше.Само поляците щяха да бъдат над 3000 човека и това беше един от основните доводи да изберем София, пред Варна (за да не се окаже, че има повече публика от страна на гостите).До вчера следобяд бяха продадени около 15 000 билета, но пак казвам, че за мача с Полша интересът е огромен", заяви шефът на родния волейбол.