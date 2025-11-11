Русев разби световен шампион и се доближи до дуел с легендата Джон Сина
Миро разби бившия световен шампион Деймиън Прийст на събитието "Monday Night Raw", което се проведе в зала "TD Garden" в Бостън, Масачузетс, САЩ, през изминалата нощ, видя "Фокус".
На пловдивчанина му трябваха точно 8 минути и 52 секунди, за да стигне до краен успех в срещата.
Така Миро влезе в "Топ 8" в състезанието.
Припомняме, че носителят на рекордни световни титли в кеча Джон Сина обяви, че ще се оттегли от развлекателния спорт на събитието "Sunday Night's Main Event".
Мегашоуто ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.
По тази причина бе създаден турнир, в който участват 16 кечисти. Един от тях е именно родният кечист, който има една от най-големите вражди в развлекателния спорт със Сина, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.
Там българинът се появява с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.
"Идвам за теб, Джон.
Това е за теб, Джон. Ти и глупавия ти САЩ. Аз съм по-силен и по-бърз от теб, Джон и идвам за теб, защото мога да те видя", заяви Русев малко след дуела с Прийст, визирайки именно евентуален двубой със Сина.
