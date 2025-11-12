Очакват Ердоган и Радев на стадиона за световната квалификация Турция - България
"Очаква се президентът Реджеп Тайип Ердоган да присъства на мача Турция-България в Бурса. Преди мача в града и около стадиона ще бъдат разположени множество контролно-пропускателни пунктове. Моля, въздържайте се от консумация на алкохол; в противен случай може да ви бъде отказан вход", пишат от турската медия.
Двубоят е в събота от 19:00 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Бурса.
По тази причина се очакват драконовски мерки за сигурност. В първата среща, играна в София, Турция спечели с 6:1.
Според голяма част от източниците там ще бъде и българският президент Румен Радев. От българска страна обаче все още няма официално комюнике и потвърждение за визитата.
Така или иначе от общината в Бурса съобщават, че мерките за сигурност за двубоя ще бъдат засилени, като се очаква допълнителни пропусквателни пункта да бъдат организирани около стадион “Матлъ", известен още и като “Крокодил Арена" заради формата, в която е изграден.
