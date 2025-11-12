Световната квалификация от група "Е" между Турция и България може да бъде наблюдавана на живо от президента на южната ни съседка. Новината съобщиха от bursaspor.medya, цитирани от колегите от Спортал."Очаква се президентът Реджеп Тайип Ердоган да присъства на мача Турция-България в Бурса. Преди мача в града и около стадиона ще бъдат разположени множество контролно-пропускателни пунктове. Моля, въздържайте се от консумация на алкохол; в противен случай може да ви бъде отказан вход", пишат от турската медия.Двубоят е в събота от 19:00 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Бурса.По тази причина се очакват драконовски мерки за сигурност. В първата среща, играна в София, Турция спечели с 6:1.Според голяма част от източниците там ще бъде и българският президент. От българска страна обаче все още няма официално комюнике и потвърждение за визитата.Така или иначе от общината в Бурса съобщават, че мерките за сигурност за двубоя ще бъдат засилени, като се очаква допълнителни пропусквателни пункта да бъдат организирани около стадион “Матлъ", известен още и като “Крокодил Арена" заради формата, в която е изграден.