Франция може да се класира за Световното тази вечер
Мачът ще се проведе на стадион "Парк де Пренс" във френската столица Париж от 21:45 ч.
При победа днес, Франция ще подпечата билета си за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико идното лято. В квалификационния си цикъл до момента "петлите" имат три победи и едно равенство и са първи в групата си с 10 точки.
Украйна са втори в класирането със 7 точки.
Предишния двубой между тези два тима през септември месец тази година завърши 2:0 в полза на Франция.
Бетинг операторът Palmsbet.com предлага следните ставки за този мач: коефициент 1.66 за победа на "петлите", 6.66 за равенство и 15.00 за победа на гостите от Украйна.
BETHUB.bg предлаха сходни коефициенти - 1.22 за победа на домакините, 6.25 за равенство и 15.50 за победа на гостите.
