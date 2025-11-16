Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежестиговори за проблемите с Българска федерация по вдигане на тежести за пореден път."Вместо спокойствие получавам само неприятности. В договорите имаше хиляди глоби. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, заяви звездата ни в щангите предза NOVA.Той разкри и коя е рекордната оферта като сума на година, която е получил, за да се състезава под чужд флаг."Най-голямата сума е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Няма да слушам друг химн за никакви пари“.Насар коментира и личния си живот, включително връзката си с волейболистката. "Разбрах, че тя е жената, когато започна да прави саможертви“, разкри спортистът.Насар очерта амбициите си за следващата Олимпиада: "Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“. На въпрос дали силните мъже плачат, той отговори откровено: "Случвало ми се е“.