Ерлинг Холанд записа впечатляващо постижение в световните футболни квалификации.
Лидерът на "викингите" изравни международен рекорд на ФИФА, който оставаше непокътнат повече от 60 години: 11 поредни мача с гол за родината си!
Серията на звездата на клубния Манчестър Сити започна при успеха над Словения с 4:1 като гост в Лига на нациите през 2024-а година.
В следващите срещи на Норвегия, в които Холанд, взе участие, тимът печелеше, а той вкарваше поне по един гол.
Така той изравни постижението на малайзиеца Абдул Гани Минхат от Малайзия. Азиатецът вкара 11 попадения в 11 поредни двубоя за родината си през далечната 1961-а година. Серията му продължава между 28 май 1961 г. и 28 август 1962 г.
Мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо могат да се похвалят със серии от съответно 8 и 6 поредни срещи с поне един отбелязан гол.
Ерлинг Холанд направи нещо нечувано от над 60 години!
